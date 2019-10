The latest scores and scorers from Berkhamsted Sunday league

The latest scores and scorers from teams in the Berkhamsted Sunday Football League.

Herts FA Sunday Senior Cup, second round:

Reed Rangers 5 Potten End Sunday 1 (Ned Ozkasim).

Old Fullarians 4 Karen Pulis FC 8 (Ben Baldwin, 3, Tom Baldwin, 2, Aidan Collins, Jack Wadmore, Connor Heath).

Berks & Bucks FA Sunday Junior Cup, second round:

AFC Aylesbury 7 (Leon Harding, 3, Jack Bowers, 3, Nick Gurney) Stacey Bushes 1.

Horse & Jockey 2 Old Amersham 1 (Marcus Furneaux-Harris).

BSFL Junior Cup, first round:

AFC Aylesbury Reserves 3 (Alex Stepney, Derrick Drake, own goal) The Rose & Crown 4 (Chris Pearson, 2, Bradley Gouge, Kai Hicks).

Berkhamsted Athletic 2 (Connor Silcock, Johnny Lewis) Old Bellgate 3 (Kirin Taylor, 2, Jordan Rodgers).

Bowman Athletic 1 (Simon Blundell) The Goat 9 (unknown scorers).

Hemel Harriers 1 (Adam McMillan) Chesham Athletic 5 (Jason Duncan, 2, Joe Morley, Martin Severino, own goal).

Berks & Bucks FA Intermediate Cup, second round:

MK11 4 Maclay 3 (Peter Hay, Dean Gavin, Andy Lee).It was 3-3 after 90 minutes and extra time.

Maclay lost 4-2 on penalties.

BSFL Premier Division:

Leverstock Green Athletic 2 (Scott Bullock, Ash Addison) Berkhamsted Tornadoes 2 (Rhys Stonebank, Dan Mason).

Magpies ‘91 0 Flaunden 7 (Ben Davis, 2, George Loosley, 2, Ed Canham, 2, Tom Franklin).

BSFL Division One:

Adeyfield Tudors 3 (Lewis Wornham, Charlie Martindale, Callum Wakefield) Box Athletic 1 (George Jackson).

Gossoms End 1 (Matt Dalton)The Midland 3 (Alex Harris, 2, Gavin Gow).

Queens Head 3 (Jake Bannister, Ross Hanley, Matt Hiscock)Hemel Tudors 1 (Marcus Tower).

BSFL Division Two:

Black Horse 3 (Liam Kasey, James Tebby, Casey Burkett)Hemel Raiders 1 (Jacob Mwenda).

Pioneer 3 (Matt Finch, Jamie Speer, Jonathan Bruce) Landrovers 4 (Nathaniel Kitaya, 2, Dave Wates, 2).