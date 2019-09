Latest BSFL scores and scorers

The latest results involving teams from the Berkhamsted Sunday Football League (BSFL) were as follows:

Herts FA Sunday Senior Cup (first round):

Finchley United 6 Berkhamsted Tornadoes 4 (Sam Copson, Sonny French, Rhys Stonebank, own goal).

Leverstock Green Athletic 0 Grange United 1.

Old Fullarians 2 Flaunden 0.

Berks & Bucks FA Sunday Junior Cup (first round):

Great Linfield Wanderers 0 AFC Aylesbury 6 (Jack Bowers, 2, Steve Lindsey, 2, Billy Harrison, Tom Burton).

Old Amersham 7 (Olly Bowden, 2, Max Damery, 2, Bradley Lodge, Darren Franklin, Marcus Furneaux-Harris) Chalfont Saints 1.

BSFL Premier League:

Magpies ‘91 3 (Danny Vegas-Holt, Alex Cronin-Ramsey, Christian Deste) Maclay 2 (Peter Hay, penalty, Andy Cooper).

Potten End Sun 1 (Matt Lowman) Karen Pulis FC 3 (Aidan Collins, Nathan Porter, Ross Ledwith).

BSFL Division One:

Adeyfield Tudors 3 (Shaun Stevens, Ryan Charles, Lewis Wornham) Box Athletic 2 (Tim Ashby, Dan Stevens).

Cold Stone Utd 1 (Joel Brookes) Hemel Tudors 8 (Brendan Hansen, 2, Kieran Pett, 2, Marvis Edmonds, Jordan Pearson, Greg Wade, Steven Jeeves).

Jam Utd 5 (Nick Reynolds, 4, Bradley Phillips) Gossoms End 6 (Zac Booth, 2, Will Brookman, Tommy North, Jake Williamson, Matt Dalton).

The Midland 2 (Joe Heredia, Chris Chance) Queens Head 3 (Greg Goodchild, Ross Hanley, Charlie Bristow).

BSFL Division Two:

Black Horse 2 (David Goss, 2) AFC Aylesbury Reserves 3 (unknown scorers).

Berkhamsted Athletic 2 (Lewis Coccomazzi, Ash Stephenson-Lee) Chesham Athletic 1 (Jason Duncan).

Hemel Raiders 2 (Jacob Mwenda, James Trill-Green) Pioneer 6 (Daniel Moss, 3, James Whitfield, 2, Charlie Brooks).

The Goat 6 (Jack Wood, 3, Adam Martin, Reece Hansford, David Bayliss) Bowman Athletic 3 (Ben Ryan, Ben Osborn, Rob Woods).

Rose & Crown 1 (Kai Hicks) Old Bellgate 4 (Jordan Rodgers, Matt Durrent, Allen Jenkins, Paul Greenway).